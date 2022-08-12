Программа передач ТВЦ на 12 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



12.08.2022



04:25 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Юрий Батурин

06:00 Настроение

08:25 Петровка, 38

08:45 Сашкина удача. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Сашкина удача. 4-я серия

12:40 Бабочки и птицы. 1-я серия

13:50 Бабочки и птицы. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Бабочки и птицы. 3-я серия

16:15 Бабочки и птицы. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Предательское лицо

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Когда позовёт смерть. 1-я серия

19:15 Когда позовёт смерть. 2-я серия

20:15 Бобры. 1-я серия

21:05 Бобры. 2-я серия

22:05 Закулисные войны. Цирк

22:50 Кабаре «Чёрный кот«. Стоп, снято!

00:20 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений

01:10 Спешите любить

02:40 С небес на землю. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.