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Программа передач ТВЦ на 12 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 12 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

12.08.2022

04:25 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Юрий Батурин
06:00 Настроение
08:25 Петровка, 38
08:45 Сашкина удача. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Сашкина удача. 4-я серия
12:40 Бабочки и птицы. 1-я серия
13:50 Бабочки и птицы. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Бабочки и птицы. 3-я серия
16:15 Бабочки и птицы. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Предательское лицо
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Когда позовёт смерть. 1-я серия
19:15 Когда позовёт смерть. 2-я серия
20:15 Бобры. 1-я серия
21:05 Бобры. 2-я серия
22:05 Закулисные войны. Цирк
22:50 Кабаре «Чёрный кот«. Стоп, снято!
00:20 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений
01:10 Спешите любить
02:40 С небес на землю. 1-я - 4-я серии

В программе передач возможны изменения.









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