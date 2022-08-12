Программа передач НТВ на 12 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
12.08.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Кислородный голод
15:00 Пёс-4. Экспозиция
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 9. «Первый уровень», 1-я - 4-я серии
23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу трех роялей
01:40 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии
04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.