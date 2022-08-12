Программа передач НТВ на 12 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



12.08.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Пёс-4. Кислородный голод

15:00 Пёс-4. Экспозиция

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 9. «Первый уровень», 1-я - 4-я серии

23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу трех роялей

01:40 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии

04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.