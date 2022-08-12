Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач НТВ на 12 августа 2022 года


Телепрограмма НТВ на 12 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

12.08.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Сорняк жизни
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Старшая сестра
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Что упало, то пропало». «Приглашение на вечеринку». «Секретная тюрьма». «Кругосветка»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Пёс-4. Кислородный голод
15:00 Пёс-4. Экспозиция
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 9. «Первый уровень», 1-я - 4-я серии
23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу трех роялей
01:40 Братаны - 2. 29-я - 32-я серии
04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на пятницу 12 августа 2022 года
  • Программа передач НТВ на 11 августа 2022 года
  • Программа передач НТВ на 10 августа 2022 года
  • Программа передач НТВ на 9 августа 2022 года
  • Программа передач НТВ на 8 августа 2022 года
    •




    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 2-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 5-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    «Ференцварош» - «Карабах»: попадет ли команда Черчесова в отборочный раунд, прогноз, где смотреть

    Ференцварош, Карабах

    В рамках квалификации Лиги чемпионов 9 августа состоится ответный матч между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским «Карабахом».









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 10 августа 2022. Ковид статистика на сегодня
    Какой праздник 14 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Какой праздник 13 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Самые смешные анекдоты дня - 14 августа 2022 года
    Самые смешные анекдоты дня - 13 августа 2022 года
    Самые смешные анекдоты дня - 12 августа 2022 года
    Какая погода в Сочи 12 августа 2022 года
    Какая погода в Санкт-Петербурге 12 августа 2022 года
    Какая погода в Москве 12 августа 2022 года
    Гороскоп Рыбы на 12 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru