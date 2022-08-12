Программа передач Пятого канала на 12 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



12.08.2022



05:00 Известия

05:30 Приказ: Огонь не открывать

07:05 Приказ: Перейти границу

08:50 Приказано взять живым

09:00 Известия

09:30 Приказано взять живым

11:05 Зеленые цепочки

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Угроза

14:20 Дознаватель-2. Метель

15:20 Дознаватель-2. Подарок

16:20 Дознаватель-2. Спектакль

17:10 Дознаватель-2. Ревность

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ревность

18:40 Дознаватель-2. Фанера

19:35 След. Оттенки красного

20:20 След. Дело - табак

21:20 След. Ночной свидетель

22:20 След. Пропащая

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил

00:55 Страсть. Шеф

01:20 Страсть. Все сложно

01:50 Страсть. 20 лет спустя

02:15 Свои-3. Дом стоит, свет горит

02:50 Свои-3. Хронометраж

03:35 Свои-3. Потоп

04:10 Свои-3. Будь собой



В программе передач возможны изменения.