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Программа передач Пятого канала на 12 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 12 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

12.08.2022

05:00 Известия
05:30 Приказ: Огонь не открывать
07:05 Приказ: Перейти границу
08:50 Приказано взять живым
09:00 Известия
09:30 Приказано взять живым
11:05 Зеленые цепочки
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Угроза
14:20 Дознаватель-2. Метель
15:20 Дознаватель-2. Подарок
16:20 Дознаватель-2. Спектакль
17:10 Дознаватель-2. Ревность
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ревность
18:40 Дознаватель-2. Фанера
19:35 След. Оттенки красного
20:20 След. Дело - табак
21:20 След. Ночной свидетель
22:20 След. Пропащая
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил
00:55 Страсть. Шеф
01:20 Страсть. Все сложно
01:50 Страсть. 20 лет спустя
02:15 Свои-3. Дом стоит, свет горит
02:50 Свои-3. Хронометраж
03:35 Свои-3. Потоп
04:10 Свои-3. Будь собой

В программе передач возможны изменения.









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