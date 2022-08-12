Программа передач Домашний на 12 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



12.08.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»

13:15 Порча. Единственная моя

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Паучиха

14:55 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии

19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. Приёмная дочь

23:25 Знахарка

00:00 Верну любимого. Паучиха

00:30 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»

01:25 Порча. Главный мужчина

01:50 Преступления страсти. Белый танец

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.