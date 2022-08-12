Программа передач Домашний на 12 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
12.08.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»
13:15 Порча. Единственная моя
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Паучиха
14:55 Чужой ребёнок. 1-я - 4-я серии
19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. Приёмная дочь
23:25 Знахарка
00:00 Верну любимого. Паучиха
00:30 Понять. Простить. «Актриса». «Объект желания»
01:25 Порча. Главный мужчина
01:50 Преступления страсти. Белый танец
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.