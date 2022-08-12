Программа передач ТНТ на 12 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 12 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
12.08.2022
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я - 77-я серии
07:00 Простоквашино
07:35 Два хвоста
09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 732-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 738-я серия
23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 62-я серия
00:00 40 дней и 40 ночей
01:40 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия
03:15 Comedy Баттл. 13-я серия
04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»
В программе передач возможны изменения.