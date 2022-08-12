Программа передач ТНТ на 12 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 12 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



12.08.2022



04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я - 77-я серии

07:00 Простоквашино

07:35 Два хвоста

09:00 СашаТаня. 81-я - 100-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 732-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 738-я серия

23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 62-я серия

00:00 40 дней и 40 ночей

01:40 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия

03:15 Comedy Баттл. 13-я серия

04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.