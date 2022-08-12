Программа передач Матч ТВ на 12 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



12.08.2022



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая«

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Евгений Салахов

13:00 На гребне волны

14:55 Новости

15:00 На гребне волны

15:35 Легионер

17:10 Новости

17:15 Легионер

17:40 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл

18:45 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Урал». Прямой эфир

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:15 Сенна

03:15 Новости

03:20 Всё о главном

03:50 РецепТура

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»



В программе передач возможны изменения.