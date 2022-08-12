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Программа передач Матч ТВ на 12 августа 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 12 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

12.08.2022

04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая«
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Евгений Салахов
13:00 На гребне волны
14:55 Новости
15:00 На гребне волны
15:35 Легионер
17:10 Новости
17:15 Легионер
17:40 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - Дж. Хилл
18:45 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Факел» - «Урал». Прямой эфир
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:15 Сенна
03:15 Новости
03:20 Всё о главном
03:50 РецепТура
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

В программе передач возможны изменения.









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