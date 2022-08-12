Программа передач канала Звезда на 12 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
12.08.2022
04:55 Оружие Победы
05:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии
08:40 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Небо измеряется милями
14:00 Военные новости
14:05 Небо измеряется милями
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 12 августа - День Воздушно-космических сил
19:30 Освобождение
20:00 «Ноль-седьмой» меняет курс
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Особо важное задание
02:15 И ты увидишь небо
03:20 Вход через окно
В программе передач возможны изменения.