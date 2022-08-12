Программа передач канала Звезда на 12 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



12.08.2022



04:55 Оружие Победы

05:05 Ночные ласточки. 5-я - 8-я серии

08:40 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Небо измеряется милями

14:00 Военные новости

14:05 Небо измеряется милями

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 12 августа - День Воздушно-космических сил

19:30 Освобождение

20:00 «Ноль-седьмой» меняет курс

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Особо важное задание

02:15 И ты увидишь небо

03:20 Вход через окно



В программе передач возможны изменения.