Программа передач Золотая коллекция на 12 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
12.08.2022
03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»
05:25 Зина-Зинуля
06:50 Дикие лебеди
07:55 Станционный смотритель
09:05 Позови меня в даль светлую
10:50 Бег иноходца
12:15 Васса
14:45 Асса
17:30 Экипаж
20:00 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
01:20 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии
04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
В телепрограмме передач возможны изменения.