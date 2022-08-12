Программа передач Золотая коллекция на 12 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



12.08.2022



03:50 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Дорогой подарок»

05:25 Зина-Зинуля

06:50 Дикие лебеди

07:55 Станционный смотритель

09:05 Позови меня в даль светлую

10:50 Бег иноходца

12:15 Васса

14:45 Асса

17:30 Экипаж

20:00 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

01:20 Дни Турбиных. 1-я - 3-я серии

04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго



В телепрограмме передач возможны изменения.