Телепрограмма ТВ России на субботу 13 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 13 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 13.08.2022



Первый канал



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Ко дню Военно-воздушных сил

15:25 Алексей Маресьев. Рожденный летать

16:25 Освобождение: Битва за Берлин

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Помощница светской львицы раскрывает ее тайну

19:25 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Дачники

23:15 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». К 85-летию Андрея Кончаловского

01:00 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Краснодар

09:00 Формула еды. Дагестан. Абрикосы

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Королева красоты. 1-я - 6-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Наказание без преступления

01:15 Сломанные судьбы



ТВЦ



04:40 С небес на землю. 4-я серия

05:35 Петровка, 38

05:50 Когда позовёт смерть. 1-я серия

06:30 Когда позовёт смерть. 2-я серия

07:20 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Роль преподобного Иосифа Волоцкого в истории русского иночества

07:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт

08:30 Олюшка

10:15 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Мурманск

11:30 События

11:45 За витриной универмага

13:30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт

14:30 События

14:50 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии

18:30 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Траур высшего уровня

23:00 Хроники московского быта. Припечатать кумира

23:45 Удар властью. Павел Грачев

00:25 Дикие деньги. Баба Шура

01:05 Хватит слухов! 45-я серия

01:30 Хватит слухов! 41-я серия

01:55 Хватит слухов! 42-я серия

02:25 Хватит слухов! 51-я серия

02:50 Актёрские драмы. Предательское лицо

03:30 Неразрезанные страницы. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии

06:15 Дельта. Сезон 1. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:30 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии

22:45 Маска. Финал

02:15 Братаны-3. 1-я - 4-я серии

04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Семейное счастье

05:40 Такая работа. Без следа

06:15 Такая работа. Моя семья

06:55 Такая работа. Игра без правил

07:30 Такая работа. Отступник

08:10 Такая работа. Маленькие секреты

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани

10:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

12:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

13:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия

14:50 След. Семейные ценности

15:40 След. Ночной свидетель

16:40 След. Сонная лощина

17:30 След. Другие люди

18:20 След. Все должны умереть

19:10 След. Смерть шантажиста

19:55 След. Генетический мусор

20:45 След. Горячая надежда

21:35 След. Смерть Рогозиной

22:20 След. Охотники и собиратели

23:10 След. Проекция точки джи

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. «Охота на ведьм», 1-я часть

01:45 Прокурорская проверка. «Охота на ведьм», 2-я часть

02:30 Прокурорская проверка. Клуб

03:20 Прокурорская проверка. Ошибка молодости

04:10 Прокурорская проверка. День сурка



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:15 Сватьи. 7-я и 8-я серии

09:05 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

11:15 Парфюмерша. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 125-я и 126-я серии

23:00 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

00:45 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии

03:50 Преступления страсти. 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»



ТНТ



04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал«

05:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я - 80-я серии

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Модные игры. 9-я серия

09:30 Перезагрузка. 517-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

11:55 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

12:50 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

13:45 Однажды в Вегасе

15:40 Очень плохая училка

17:30 «Короче»-2«. 13-я - 19-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 15-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 34-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 35-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 254-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 255-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 19-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия

04:15 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



05:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 15-я серия

05:20 Ну, погоди!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики. Инструкция

06:20 Фиксики

06:25 Вовка в тридевятом царстве

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Игра в доктора

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Поход в магазин

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Танцевальный конкурс

07:20 Три кота. Домик на дереве

07:25 Три кота. Картинная галерея

07:35 Три кота. Урожай

07:40 Три кота. День рождения мамы

07:45 Три кота

07:50 Три кота. Кулинарное шоу

07:55 Три кота. Папа за маму

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лагерь мастера скалы

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ж»

10:55 Путь домой

12:55 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни

15:05 Дора и Затерянный город

17:15 Бунт ушастых

19:15 Особняк с привидениями

21:00 Тайна дома с часами

23:05 Хэллоуин

01:10 Плохие парни

03:15 Два отца и два сына. Сезон 1. 14-я - 18-я серии



Матч ТВ



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Баскетбол 1х1. BetBoom B1BOX

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - А. Адамс

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Герой

10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

11:30 Новости

11:35 Все на Матч!

12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир

14:30 Все на Матч!

15:05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе». Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. АСА. У. Гаджидаудов - А. Амагов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Матч! Парад

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Иностранный легион: кто воюет на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Оружие против России

18:00 Исход: Цари и боги

19:30 Новости

20:00 Исход: Цари и боги

21:30 Гладиатор

23:00 Новости

23:25 Гладиатор

01:15 Игры разума

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Вход через окно

05:20 Влюбленные в небо

05:50 Мама вышла замуж

07:15 Варвара-краса, длинная коса

08:00 Новости дня

08:15 Варвара-краса, длинная коса

09:15 Легенды кино. Элина Быстрицкая

10:00 Главный день. Владимир Мигуля

10:55 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Как мы охотились и рыбачили

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Шарль Азнавур

13:45 Освобождение

14:15 Фейерверк

16:00 «Ноль-седьмой» меняет курс

18:00 Новости дня

18:30 Небо измеряется милями

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

01:45 Дерзость

03:25 Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров»

04:10 Москва - фронту

04:30 Варвара-краса, длинная коса



Кино ТВ



04:10 Блондинка в эфире

05:35 Сезон охоты

06:50 Спайдервик: хроники

08:30 Повар на колёсах

10:25 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

12:15 Астерикс на Олимпийских играх

14:15 Она - мужчина

15:55 Большой Стэн

17:45 Дедушка легкого поведения

19:25 Дедушка нелегкого поведения

21:00 Пятый элемент

23:05 Кукушка

00:45 Особенности национальной охоты

02:20 Особенности национальной рыбалки

03:55 Кто наш папа, чувак?



Мосфильм. Золотая коллекция



04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

06:15 Веселые ребята

07:55 Мама

09:30 Чучело

11:45 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

13:30 Семь стариков и одна девушка

15:00 Аты-баты, шли солдаты

16:35 Покровские ворота

19:05 Любовь и голуби

21:00 Жестокий романс

23:40 Самогонщики

23:55 Берегись автомобиля

01:30 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 13 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 13 августа 2022 года Программа передач Пятого канала на 13 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 13 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года









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