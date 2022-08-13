Телепрограмма ТВ России на субботу 13 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 13 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 13.08.2022
Первый канал
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Ко дню Военно-воздушных сил
15:25 Алексей Маресьев. Рожденный летать
16:25 Освобождение: Битва за Берлин
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Помощница светской львицы раскрывает ее тайну
19:25 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Дачники
23:15 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». К 85-летию Андрея Кончаловского
01:00 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Краснодар
09:00 Формула еды. Дагестан. Абрикосы
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Королева красоты. 1-я - 6-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Наказание без преступления
01:15 Сломанные судьбы
ТВЦ
04:40 С небес на землю. 4-я серия
05:35 Петровка, 38
05:50 Когда позовёт смерть. 1-я серия
06:30 Когда позовёт смерть. 2-я серия
07:20 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Роль преподобного Иосифа Волоцкого в истории русского иночества
07:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт
08:30 Олюшка
10:15 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Мурманск
11:30 События
11:45 За витриной универмага
13:30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт
14:30 События
14:50 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии
18:30 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Траур высшего уровня
23:00 Хроники московского быта. Припечатать кумира
23:45 Удар властью. Павел Грачев
00:25 Дикие деньги. Баба Шура
01:05 Хватит слухов! 45-я серия
01:30 Хватит слухов! 41-я серия
01:55 Хватит слухов! 42-я серия
02:25 Хватит слухов! 51-я серия
02:50 Актёрские драмы. Предательское лицо
03:30 Неразрезанные страницы. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии
06:15 Дельта. Сезон 1. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:30 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии
22:45 Маска. Финал
02:15 Братаны-3. 1-я - 4-я серии
04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Семейное счастье
05:40 Такая работа. Без следа
06:15 Такая работа. Моя семья
06:55 Такая работа. Игра без правил
07:30 Такая работа. Отступник
08:10 Такая работа. Маленькие секреты
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани
10:55 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия
12:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия
13:35 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра. 3-я серия
14:50 След. Семейные ценности
15:40 След. Ночной свидетель
16:40 След. Сонная лощина
17:30 След. Другие люди
18:20 След. Все должны умереть
19:10 След. Смерть шантажиста
19:55 След. Генетический мусор
20:45 След. Горячая надежда
21:35 След. Смерть Рогозиной
22:20 След. Охотники и собиратели
23:10 След. Проекция точки джи
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. «Охота на ведьм», 1-я часть
01:45 Прокурорская проверка. «Охота на ведьм», 2-я часть
02:30 Прокурорская проверка. Клуб
03:20 Прокурорская проверка. Ошибка молодости
04:10 Прокурорская проверка. День сурка
Домашний
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:15 Сватьи. 7-я и 8-я серии
09:05 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
11:15 Парфюмерша. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 125-я и 126-я серии
23:00 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
00:45 Парфюмерша. 1-я - 4-я серии
03:50 Преступления страсти. 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»
ТНТ
04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал«
05:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я - 80-я серии
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
09:00 Модные игры. 9-я серия
09:30 Перезагрузка. 517-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
11:55 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
12:50 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
13:45 Однажды в Вегасе
15:40 Очень плохая училка
17:30 «Короче»-2«. 13-я - 19-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 15-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 34-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 35-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 254-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 255-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 2. 19-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия
04:15 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
05:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 15-я серия
05:20 Ну, погоди!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 225-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики. Инструкция
06:20 Фиксики
06:25 Вовка в тридевятом царстве
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Игра в доктора
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Поход в магазин
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Танцевальный конкурс
07:20 Три кота. Домик на дереве
07:25 Три кота. Картинная галерея
07:35 Три кота. Урожай
07:40 Три кота. День рождения мамы
07:45 Три кота
07:50 Три кота. Кулинарное шоу
07:55 Три кота. Папа за маму
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лагерь мастера скалы
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ж»
10:55 Путь домой
12:55 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни
15:05 Дора и Затерянный город
17:15 Бунт ушастых
19:15 Особняк с привидениями
21:00 Тайна дома с часами
23:05 Хэллоуин
01:10 Плохие парни
03:15 Два отца и два сына. Сезон 1. 14-я - 18-я серии
Матч ТВ
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Баскетбол 1х1. BetBoom B1BOX
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - А. Адамс
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Герой
10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
11:30 Новости
11:35 Все на Матч!
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир
14:30 Все на Матч!
15:05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе». Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. АСА. У. Гаджидаудов - А. Амагов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Матч! Парад
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Иностранный легион: кто воюет на Украине?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Оружие против России
18:00 Исход: Цари и боги
19:30 Новости
20:00 Исход: Цари и боги
21:30 Гладиатор
23:00 Новости
23:25 Гладиатор
01:15 Игры разума
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Вход через окно
05:20 Влюбленные в небо
05:50 Мама вышла замуж
07:15 Варвара-краса, длинная коса
08:00 Новости дня
08:15 Варвара-краса, длинная коса
09:15 Легенды кино. Элина Быстрицкая
10:00 Главный день. Владимир Мигуля
10:55 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Как мы охотились и рыбачили
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Шарль Азнавур
13:45 Освобождение
14:15 Фейерверк
16:00 «Ноль-седьмой» меняет курс
18:00 Новости дня
18:30 Небо измеряется милями
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01:45 Дерзость
03:25 Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров»
04:10 Москва - фронту
04:30 Варвара-краса, длинная коса
Кино ТВ
04:10 Блондинка в эфире
05:35 Сезон охоты
06:50 Спайдервик: хроники
08:30 Повар на колёсах
10:25 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
12:15 Астерикс на Олимпийских играх
14:15 Она - мужчина
15:55 Большой Стэн
17:45 Дедушка легкого поведения
19:25 Дедушка нелегкого поведения
21:00 Пятый элемент
23:05 Кукушка
00:45 Особенности национальной охоты
02:20 Особенности национальной рыбалки
03:55 Кто наш папа, чувак?
Мосфильм. Золотая коллекция
04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
06:15 Веселые ребята
07:55 Мама
09:30 Чучело
11:45 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
13:30 Семь стариков и одна девушка
15:00 Аты-баты, шли солдаты
16:35 Покровские ворота
19:05 Любовь и голуби
21:00 Жестокий романс
23:40 Самогонщики
23:55 Берегись автомобиля
01:30 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии
Время начала передач - московское.