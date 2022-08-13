Программа передач Первого канала на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 13 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
13.08.2022
05:00 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Ко дню Военно-воздушных сил
15:25 Алексей Маресьев. Рожденный летать
16:25 Освобождение: Битва за Берлин
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Помощница светской львицы раскрывает ее тайну
19:25 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Дачники
23:15 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». К 85-летию Андрея Кончаловского
01:00 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.