Программа передач Первого канала на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 13 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



13.08.2022



05:00 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Ко дню Военно-воздушных сил

15:25 Алексей Маресьев. Рожденный летать

16:25 Освобождение: Битва за Берлин

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Помощница светской львицы раскрывает ее тайну

19:25 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Дачники

23:15 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». К 85-летию Андрея Кончаловского

01:00 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.