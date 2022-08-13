Программа передач Россия 1 на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 13 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



13.08.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Краснодар

09:00 Формула еды. Дагестан. Абрикосы

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Королева красоты. 1-я - 6-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Наказание без преступления

01:15 Сломанные судьбы



В программе передач возможны изменения.