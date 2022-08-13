Программа передач ТВЦ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
13.08.2022
04:40 С небес на землю. 4-я серия
05:35 Петровка, 38
05:50 Когда позовёт смерть. 1-я серия
06:30 Когда позовёт смерть. 2-я серия
07:20 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Роль преподобного Иосифа Волоцкого в истории русского иночества
07:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт
08:30 Олюшка
10:15 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Мурманск
11:30 События
11:45 За витриной универмага
13:30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт
14:30 События
14:50 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии
18:30 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Траур высшего уровня
23:00 Хроники московского быта. Припечатать кумира
23:45 Удар властью. Павел Грачев
00:25 Дикие деньги. Баба Шура
01:05 Хватит слухов! 45-я серия
01:30 Хватит слухов! 41-я серия
01:55 Хватит слухов! 42-я серия
02:25 Хватит слухов! 51-я серия
02:50 Актёрские драмы. Предательское лицо
03:30 Неразрезанные страницы. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.