Программа передач ТВЦ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



13.08.2022



04:40 С небес на землю. 4-я серия

05:35 Петровка, 38

05:50 Когда позовёт смерть. 1-я серия

06:30 Когда позовёт смерть. 2-я серия

07:20 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Роль преподобного Иосифа Волоцкого в истории русского иночества

07:45 Нина Сазонова. Основной инстинкт

08:30 Олюшка

10:15 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Мурманск

11:30 События

11:45 За витриной универмага

13:30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт

14:30 События

14:50 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии

18:30 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Траур высшего уровня

23:00 Хроники московского быта. Припечатать кумира

23:45 Удар властью. Павел Грачев

00:25 Дикие деньги. Баба Шура

01:05 Хватит слухов! 45-я серия

01:30 Хватит слухов! 41-я серия

01:55 Хватит слухов! 42-я серия

02:25 Хватит слухов! 51-я серия

02:50 Актёрские драмы. Предательское лицо

03:30 Неразрезанные страницы. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.