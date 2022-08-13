Программа передач НТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
13.08.2022
04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии
06:15 Дельта. Сезон 1. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:30 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии
22:45 Маска. Финал
02:15 Братаны-3. 1-я - 4-я серии
04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.