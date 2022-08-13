Программа передач НТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



13.08.2022



04:50 Дельта. Сезон 1. «Мишень», 1-я и 2-я серии

06:15 Дельта. Сезон 1. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:30 Ментовские войны 9. «Невидимки в темноте», 1-я - 4-я серии

22:45 Маска. Финал

02:15 Братаны-3. 1-я - 4-я серии

04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.