Программа передач ТНТ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
13.08.2022
04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал«
05:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я - 80-я серии
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
09:00 Модные игры. 9-я серия
09:30 Перезагрузка. 517-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
11:55 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
12:50 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
13:45 Однажды в Вегасе
15:40 Очень плохая училка
17:30 «Короче»-2«. 13-я - 19-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 15-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 34-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 35-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 254-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 255-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 2. 19-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия
04:15 Comedy Баттл. 14-я серия
В программе передач возможны изменения.