Программа передач ТНТ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



13.08.2022



04:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал«

05:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 22-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я - 80-я серии

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Модные игры. 9-я серия

09:30 Перезагрузка. 517-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

11:55 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

12:50 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

13:45 Однажды в Вегасе

15:40 Очень плохая училка

17:30 «Короче»-2«. 13-я - 19-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 15-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 34-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 35-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 254-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 255-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 19-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия

04:15 Comedy Баттл. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.