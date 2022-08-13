Программа передач Матч ТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
13.08.2022
04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
05:10 Баскетбол 1х1. BetBoom B1BOX
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - А. Адамс
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Герой
10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
11:30 Новости
11:35 Все на Матч!
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир
14:30 Все на Матч!
15:05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе». Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. АСА. У. Гаджидаудов - А. Амагов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Матч! Парад
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.