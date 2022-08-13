Программа передач Матч ТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



13.08.2022



04:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

05:10 Баскетбол 1х1. BetBoom B1BOX

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - А. Адамс

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Герой

10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

11:30 Новости

11:35 Все на Матч!

12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямой эфир

14:30 Все на Матч!

15:05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора МакГрегора

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Зенит» - ЦСКА. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе». Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. АСА. У. Гаджидаудов - А. Амагов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Матч! Парад

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.