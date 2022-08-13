Программа передач РЕН ТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 13 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
13.08.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Иностранный легион: кто воюет на Украине?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Оружие против России
18:00 Исход: Цари и боги
19:30 Новости
20:00 Исход: Цари и боги
21:30 Гладиатор
23:00 Новости
23:25 Гладиатор
01:15 Игры разума
03:25 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.