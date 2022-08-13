Программа передач РЕН ТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 13 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



13.08.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Иностранный легион: кто воюет на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Оружие против России

18:00 Исход: Цари и боги

19:30 Новости

20:00 Исход: Цари и боги

21:30 Гладиатор

23:00 Новости

23:25 Гладиатор

01:15 Игры разума

03:25 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.