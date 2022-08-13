Программа передач канала Звезда на 13 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



13.08.2022



03:20 Вход через окно

05:20 Влюбленные в небо

05:50 Мама вышла замуж

07:15 Варвара-краса, длинная коса

08:00 Новости дня

08:15 Варвара-краса, длинная коса

09:15 Легенды кино. Элина Быстрицкая

10:00 Главный день. Владимир Мигуля

10:55 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Как мы охотились и рыбачили

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Шарль Азнавур

13:45 Освобождение

14:15 Фейерверк

16:00 «Ноль-седьмой» меняет курс

18:00 Новости дня

18:30 Небо измеряется милями

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

01:45 Дерзость

03:25 Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров»

04:10 Москва - фронту

04:30 Варвара-краса, длинная коса



В программе передач возможны изменения.