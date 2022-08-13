Программа передач канала Звезда на 13 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
13.08.2022
03:20 Вход через окно
05:20 Влюбленные в небо
05:50 Мама вышла замуж
07:15 Варвара-краса, длинная коса
08:00 Новости дня
08:15 Варвара-краса, длинная коса
09:15 Легенды кино. Элина Быстрицкая
10:00 Главный день. Владимир Мигуля
10:55 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Как мы охотились и рыбачили
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Шарль Азнавур
13:45 Освобождение
14:15 Фейерверк
16:00 «Ноль-седьмой» меняет курс
18:00 Новости дня
18:30 Небо измеряется милями
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01:45 Дерзость
03:25 Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров»
04:10 Москва - фронту
04:30 Варвара-краса, длинная коса
В программе передач возможны изменения.