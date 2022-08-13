Программа передач Кино ТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 13 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.
13.08.2022
04:10 Блондинка в эфире
05:35 Сезон охоты
06:50 Спайдервик: хроники
08:30 Повар на колёсах
10:25 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
12:15 Астерикс на Олимпийских играх
14:15 Она - мужчина
15:55 Большой Стэн
17:45 Дедушка легкого поведения
19:25 Дедушка нелегкого поведения
21:00 Пятый элемент
23:05 Кукушка
00:45 Особенности национальной охоты
02:20 Особенности национальной рыбалки
03:55 Кто наш папа, чувак?
В программе передач возможны изменения.