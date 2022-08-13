Программа передач Кино ТВ на 13 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 13 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.



13.08.2022



04:10 Блондинка в эфире

05:35 Сезон охоты

06:50 Спайдервик: хроники

08:30 Повар на колёсах

10:25 Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра

12:15 Астерикс на Олимпийских играх

14:15 Она - мужчина

15:55 Большой Стэн

17:45 Дедушка легкого поведения

19:25 Дедушка нелегкого поведения

21:00 Пятый элемент

23:05 Кукушка

00:45 Особенности национальной охоты

02:20 Особенности национальной рыбалки

03:55 Кто наш папа, чувак?



В программе передач возможны изменения.