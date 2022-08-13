Программа передач Золотая коллекция на 13 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
13.08.2022
04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
06:15 Веселые ребята
07:55 Мама
09:30 Чучело
11:45 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
13:30 Семь стариков и одна девушка
15:00 Аты-баты, шли солдаты
16:35 Покровские ворота
19:05 Любовь и голуби
21:00 Жестокий романс
23:40 Самогонщики
23:55 Берегись автомобиля
01:30 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.