Программа передач Золотая коллекция на 13 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



13.08.2022



04:50 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

06:15 Веселые ребята

07:55 Мама

09:30 Чучело

11:45 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

13:30 Семь стариков и одна девушка

15:00 Аты-баты, шли солдаты

16:35 Покровские ворота

19:05 Любовь и голуби

21:00 Жестокий романс

23:40 Самогонщики

23:55 Берегись автомобиля

01:30 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.