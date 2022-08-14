Телепрограмма ТВ России на воскресенье 14 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 14 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 14.08.2022
Первый канал
03:25 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 7-я и 8-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 7-я и 8-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Игорь Костолевский. Пленительное счастье
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж
14:40 Брежнев. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Брежнев. 1-я - 4-я серии
19:00 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 лет». Специальный репортаж
19:55 Премьера. «Азов» головного мозга»
21:00 Время
22:35 Похищение бомбы
00:20 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
Россия 1
01:15 Сломанные судьбы
05:30 Свадьбы не будет
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Королева красоты. 7-я - 12-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Как убивали Югославию. Тень Дейтона
02:20 Свадьбы не будет
ТВЦ
04:50 Неразрезанные страницы. 3-я серия
05:30 Неразрезанные страницы. 4-я серия
06:40 За витриной универмага
08:10 Большое кино. Москва слезам не верит
08:40 Евдокия
10:40 Знак качества. Паштеты
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Уснувший пассажир
13:25 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Координаты смеха«. Юмористический концерт
16:25 Спешите любить
18:15 Вернешься - поговорим. 1-я - 4-я серии
21:45 Ложь во спасение. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Ложь во спасение. 4-я серия
01:10 Бобры. 1-я серия
01:55 Бобры. 2-я серия
02:45 Один день, одна ночь. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. Сезон 1. «Зятёк», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников», 1-я - 4-я серии
23:20 Моя революция
01:00 Таинственная Россия
01:55 Братаны-3. 5-я - 8-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей. Третий слева
05:55 Улицы разбитых фонарей. Отсутствие доказательств
06:55 Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин
07:45 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение
08:40 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»
09:35 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»
10:35 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»
11:30 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»
12:30 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»
13:30 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание»
14:30 Чужой район-3. Самосуд
15:25 Чужой район-3. Беглец
16:15 Чужой район-3. Опознание
17:05 Чужой район-3. Клубничка
18:00 След. Особенности национального автосервиса
18:50 След. Плохой папа
19:35 След. Подстава
20:25 След. Белая стрела
21:30 След. Долеталась
22:15 След. И ад следовал за ним
23:00 След. На самом деле
23:50 След. Нерожденный дважды
00:35 След. Внук на заказ
01:20 Дознаватель-2. Угроза
02:05 Дознаватель-2. Метель
02:50 Дознаватель-2. Подарок
03:30 Дознаватель-2. Спектакль
04:15 Дознаватель-2. Ревность
Домашний
03:50 Преступления страсти. 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»
06:15 6 кадров
06:30 6 кадров
07:15 Сватьи. 9-я и 10-я серии
09:15 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии
11:15 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
15:05 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 127-я и 128-я серии
23:00 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии
00:50 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии
03:50 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 5. 192-я - 202-я серии
16:15 В активном поиске-2. 1-я - 10-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 38-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 256-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 257-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 2. 21-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 2. 22-я серия
04:15 Comedy Баттл. 15-я серия
СТС
04:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 18-я серия
05:15 38 попугаев
05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия
06:05 Фиксики. Подушка безопасности
06:15 Фиксики. Шахматы
06:20 Фиксики
06:25 В стране невыученных уроков
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Волшебная палочка
07:00 Три кота. Игры в темноте
07:05 Три кота. Тихий час
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Прогулка с папой
07:25 Три кота. У папы на работе
07:30 Царевны. Волшебная музыка
07:35 Царевны. Шкатулка воспоминаний
07:45 Царевны. Книга будущего
07:55 Уральские пельмени. Ума лопата
09:00 Рогов+
10:00 Царь скорпионов
11:45 Мумия
14:10 Мумия возвращается
16:45 Мумия. Гробница Императора Драконов
18:55 Мумия
21:00 Плохие парни навсегда
23:35 Плохие парни-2
02:20 Днюха!
03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия
04:15 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия
04:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я серия
Матч ТВ
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир
05:05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной
05:30 Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Рикельс - Дж. Лейн
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Легионер
10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
11:40 Все на Матч!
12:10 Новости
12:15 22 минуты
13:55 Регби. Чемпионат России. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва). Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:10 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио« - «Болонья». Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:50 Новости
23:00 Все на Матч!
23:30 Перекрёстный огонь
02:00 Тхэквондо. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта
03:10 Новости
03:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:10 Шерлок Холмс
08:30 Новости
09:00 Шерлок Холмс
10:20 Шерлок Холмс: Игра теней
12:30 Новости
13:00 Шерлок Холмс: Игра теней
13:10 Пуленепробиваемый монах
15:20 Битва титанов
16:30 Новости
17:00 Битва титанов
18:00 Гнев титанов
19:30 Новости
20:00 Гнев титанов
20:10 Робин Гуд
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко«
Звезда
04:30 Варвара-краса, длинная коса
06:00 Ночной мотоциклист
07:10 Фейерверк
09:00 Новости дня
09:15 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 22
11:35 Код доступа. Пираты 21 века
12:25 Легенды армии с Александром Маршалом. Жан-Луи Тюлян
13:20 Специальный репортаж
14:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
22:15 Сделано в СССР
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01:45 Ночной мотоциклист
02:50 Алексей Брусилов. Служить России
03:35 Сделано в СССР
03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
Кино ТВ
03:55 Кто наш папа, чувак?
05:35 Кунг-фу Панда
06:50 Кунг-фу Панда-2
08:15 Принцесса и дракон
09:25 Два хвоста
10:40 Форрест Гамп
13:05 Вратарь галактики
15:05 Пятый элемент
17:10 Восхождение Юпитер
19:15 Драйв
21:00 Ледяной драйв
22:50 Экспат
00:35 Волк с Уолл-стрит
03:20 Дом с паранормальными явлениями
04:40 За гранью реальности
Мосфильм. Золотая коллекция
01:30 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии
08:05 Сказка о царе Салтане
09:40 Молчание доктора Ивенса
11:05 Берег
13:35 Кин-дза-дза!
16:00 Ищите женщину
18:45 Джентльмены удачи
20:20 Москва слезам не верит
23:00 Воскресная премьера
02:15 Комитет 19-ти
04:45 Александр Невский
Время начала передач - московское.