Телепрограмма ТВ России на воскресенье 14 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 14 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 14.08.2022



Первый канал



03:25 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 7-я и 8-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 7-я и 8-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Игорь Костолевский. Пленительное счастье

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж

14:40 Брежнев. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Брежнев. 1-я - 4-я серии

19:00 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 лет». Специальный репортаж

19:55 Премьера. «Азов» головного мозга»

21:00 Время

22:35 Похищение бомбы

00:20 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



Россия 1



01:15 Сломанные судьбы

05:30 Свадьбы не будет

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Королева красоты. 7-я - 12-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Как убивали Югославию. Тень Дейтона

02:20 Свадьбы не будет



ТВЦ



04:50 Неразрезанные страницы. 3-я серия

05:30 Неразрезанные страницы. 4-я серия

06:40 За витриной универмага

08:10 Большое кино. Москва слезам не верит

08:40 Евдокия

10:40 Знак качества. Паштеты

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Уснувший пассажир

13:25 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Координаты смеха«. Юмористический концерт

16:25 Спешите любить

18:15 Вернешься - поговорим. 1-я - 4-я серии

21:45 Ложь во спасение. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Ложь во спасение. 4-я серия

01:10 Бобры. 1-я серия

01:55 Бобры. 2-я серия

02:45 Один день, одна ночь. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии

06:25 Дельта. Сезон 1. «Зятёк», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников», 1-я - 4-я серии

23:20 Моя революция

01:00 Таинственная Россия

01:55 Братаны-3. 5-я - 8-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей. Третий слева

05:55 Улицы разбитых фонарей. Отсутствие доказательств

06:55 Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин

07:45 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение

08:40 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»

09:35 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»

10:35 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»

11:30 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»

12:30 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»

13:30 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание»

14:30 Чужой район-3. Самосуд

15:25 Чужой район-3. Беглец

16:15 Чужой район-3. Опознание

17:05 Чужой район-3. Клубничка

18:00 След. Особенности национального автосервиса

18:50 След. Плохой папа

19:35 След. Подстава

20:25 След. Белая стрела

21:30 След. Долеталась

22:15 След. И ад следовал за ним

23:00 След. На самом деле

23:50 След. Нерожденный дважды

00:35 След. Внук на заказ

01:20 Дознаватель-2. Угроза

02:05 Дознаватель-2. Метель

02:50 Дознаватель-2. Подарок

03:30 Дознаватель-2. Спектакль

04:15 Дознаватель-2. Ревность



Домашний



03:50 Преступления страсти. 14-я серия - «Настойчивый поклонник». 135-я серия - «Самая красивая мама». 16-я серия - «Билет с автографом»

06:15 6 кадров

06:30 6 кадров

07:15 Сватьи. 9-я и 10-я серии

09:15 Дорога, ведущая к счастью. 1-я и 2-я серии

11:15 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

15:05 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 127-я и 128-я серии

23:00 Страшная красавица. 1-я и 2-я серии

00:50 Парфюмерша. 5-я - 8-я серии

03:50 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастье». 19-я серия - «Женское счастье»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

11:00 СашаТаня. Сезон 5. 192-я - 202-я серии

16:15 В активном поиске-2. 1-я - 10-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 38-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 256-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 257-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 21-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 2. 22-я серия

04:15 Comedy Баттл. 15-я серия



СТС



04:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 18-я серия

05:15 38 попугаев

05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия

06:05 Фиксики. Подушка безопасности

06:15 Фиксики. Шахматы

06:20 Фиксики

06:25 В стране невыученных уроков

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Волшебная палочка

07:00 Три кота. Игры в темноте

07:05 Три кота. Тихий час

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Прогулка с папой

07:25 Три кота. У папы на работе

07:30 Царевны. Волшебная музыка

07:35 Царевны. Шкатулка воспоминаний

07:45 Царевны. Книга будущего

07:55 Уральские пельмени. Ума лопата

09:00 Рогов+

10:00 Царь скорпионов

11:45 Мумия

14:10 Мумия возвращается

16:45 Мумия. Гробница Императора Драконов

18:55 Мумия

21:00 Плохие парни навсегда

23:35 Плохие парни-2

02:20 Днюха!

03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия

04:15 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия

04:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я серия



Матч ТВ



02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир

05:05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной

05:30 Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Рикельс - Дж. Лейн

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Легионер

10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

11:40 Все на Матч!

12:10 Новости

12:15 22 минуты

13:55 Регби. Чемпионат России. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:10 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио« - «Болонья». Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:50 Новости

23:00 Все на Матч!

23:30 Перекрёстный огонь

02:00 Тхэквондо. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта

03:10 Новости

03:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:10 Шерлок Холмс

08:30 Новости

09:00 Шерлок Холмс

10:20 Шерлок Холмс: Игра теней

12:30 Новости

13:00 Шерлок Холмс: Игра теней

13:10 Пуленепробиваемый монах

15:20 Битва титанов

16:30 Новости

17:00 Битва титанов

18:00 Гнев титанов

19:30 Новости

20:00 Гнев титанов

20:10 Робин Гуд

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко«



Звезда



04:30 Варвара-краса, длинная коса

06:00 Ночной мотоциклист

07:10 Фейерверк

09:00 Новости дня

09:15 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 22

11:35 Код доступа. Пираты 21 века

12:25 Легенды армии с Александром Маршалом. Жан-Луи Тюлян

13:20 Специальный репортаж

14:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

22:15 Сделано в СССР

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

01:45 Ночной мотоциклист

02:50 Алексей Брусилов. Служить России

03:35 Сделано в СССР

03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й



Кино ТВ



03:55 Кто наш папа, чувак?

05:35 Кунг-фу Панда

06:50 Кунг-фу Панда-2

08:15 Принцесса и дракон

09:25 Два хвоста

10:40 Форрест Гамп

13:05 Вратарь галактики

15:05 Пятый элемент

17:10 Восхождение Юпитер

19:15 Драйв

21:00 Ледяной драйв

22:50 Экспат

00:35 Волк с Уолл-стрит

03:20 Дом с паранормальными явлениями

04:40 За гранью реальности



Мосфильм. Золотая коллекция



01:30 Мёртвые души. 1-я - 5-я серии

08:05 Сказка о царе Салтане

09:40 Молчание доктора Ивенса

11:05 Берег

13:35 Кин-дза-дза!

16:00 Ищите женщину

18:45 Джентльмены удачи

20:20 Москва слезам не верит

23:00 Воскресная премьера

02:15 Комитет 19-ти

04:45 Александр Невский



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 14 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 14 августа 2022 года Программа передач Пятого канала на 14 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 13 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 9 августа 2022 года



