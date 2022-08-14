Программа передач Первого канала на 14 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 14 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
14.08.2022
03:25 Россия от края до края
05:05 Отчаянные. 7-я и 8-я серии
06:00 Новости
06:10 Отчаянные. 7-я и 8-я серии
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Игорь Костолевский. Пленительное счастье
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж
14:40 Брежнев. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Брежнев. 1-я - 4-я серии
19:00 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 лет». Специальный репортаж
19:55 Премьера. «Азов» головного мозга»
21:00 Время
22:35 Похищение бомбы
00:20 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.