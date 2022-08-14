Программа передач Первого канала на 14 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 14 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



14.08.2022



03:25 Россия от края до края

05:05 Отчаянные. 7-я и 8-я серии

06:00 Новости

06:10 Отчаянные. 7-я и 8-я серии

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Игорь Костолевский. Пленительное счастье

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж

14:40 Брежнев. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Брежнев. 1-я - 4-я серии

19:00 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 лет». Специальный репортаж

19:55 Премьера. «Азов» головного мозга»

21:00 Время

22:35 Похищение бомбы

00:20 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.