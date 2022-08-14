Программа передач ТВЦ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



14.08.2022



04:50 Неразрезанные страницы. 3-я серия

05:30 Неразрезанные страницы. 4-я серия

06:40 За витриной универмага

08:10 Большое кино. Москва слезам не верит

08:40 Евдокия

10:40 Знак качества. Паштеты

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Уснувший пассажир

13:25 Москва резиновая

14:30 События

14:45 «Координаты смеха«. Юмористический концерт

16:25 Спешите любить

18:15 Вернешься - поговорим. 1-я - 4-я серии

21:45 Ложь во спасение. 1-я - 3-я серии

00:05 События

00:20 Ложь во спасение. 4-я серия

01:10 Бобры. 1-я серия

01:55 Бобры. 2-я серия

02:45 Один день, одна ночь. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.