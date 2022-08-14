Программа передач ТВЦ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
14.08.2022
04:50 Неразрезанные страницы. 3-я серия
05:30 Неразрезанные страницы. 4-я серия
06:40 За витриной универмага
08:10 Большое кино. Москва слезам не верит
08:40 Евдокия
10:40 Знак качества. Паштеты
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Уснувший пассажир
13:25 Москва резиновая
14:30 События
14:45 «Координаты смеха«. Юмористический концерт
16:25 Спешите любить
18:15 Вернешься - поговорим. 1-я - 4-я серии
21:45 Ложь во спасение. 1-я - 3-я серии
00:05 События
00:20 Ложь во спасение. 4-я серия
01:10 Бобры. 1-я серия
01:55 Бобры. 2-я серия
02:45 Один день, одна ночь. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.