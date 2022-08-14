Программа передач НТВ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
14.08.2022
04:55 Дельта. Сезон 1. «Лесник», 1-я и 2-я серии
06:25 Дельта. Сезон 1. «Зятёк», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Ментовские войны 9. «Сафари на охотников», 1-я - 4-я серии
23:20 Моя революция
01:00 Таинственная Россия
01:55 Братаны-3. 5-я - 8-я серии
В программе передач возможны изменения.