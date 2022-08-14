Программа передач Пятого канала на 14 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
14.08.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей. Третий слева
05:55 Улицы разбитых фонарей. Отсутствие доказательств
06:55 Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин
07:45 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение
08:40 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»
09:35 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»
10:35 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»
11:30 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»
12:30 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»
13:30 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание»
14:30 Чужой район-3. Самосуд
15:25 Чужой район-3. Беглец
16:15 Чужой район-3. Опознание
17:05 Чужой район-3. Клубничка
18:00 След. Особенности национального автосервиса
18:50 След. Плохой папа
19:35 След. Подстава
20:25 След. Белая стрела
21:30 След. Долеталась
22:15 След. И ад следовал за ним
23:00 След. На самом деле
23:50 След. Нерожденный дважды
00:35 След. Внук на заказ
01:20 Дознаватель-2. Угроза
02:05 Дознаватель-2. Метель
02:50 Дознаватель-2. Подарок
03:30 Дознаватель-2. Спектакль
04:15 Дознаватель-2. Ревность
В программе передач возможны изменения.