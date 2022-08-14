Программа передач Пятого канала на 14 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



14.08.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Третий слева

05:55 Улицы разбитых фонарей. Отсутствие доказательств

06:55 Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин

07:45 Улицы разбитых фонарей. Высокое напряжение

08:40 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»

09:35 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»

10:35 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»

11:30 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»

12:30 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»

13:30 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание»

14:30 Чужой район-3. Самосуд

15:25 Чужой район-3. Беглец

16:15 Чужой район-3. Опознание

17:05 Чужой район-3. Клубничка

18:00 След. Особенности национального автосервиса

18:50 След. Плохой папа

19:35 След. Подстава

20:25 След. Белая стрела

21:30 След. Долеталась

22:15 След. И ад следовал за ним

23:00 След. На самом деле

23:50 След. Нерожденный дважды

00:35 След. Внук на заказ

01:20 Дознаватель-2. Угроза

02:05 Дознаватель-2. Метель

02:50 Дознаватель-2. Подарок

03:30 Дознаватель-2. Спектакль

04:15 Дознаватель-2. Ревность



В программе передач возможны изменения.