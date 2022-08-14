Программа передач СТС на 14 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



14.08.2022



04:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 18-я серия

05:15 38 попугаев

05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия

06:05 Фиксики. Подушка безопасности

06:15 Фиксики. Шахматы

06:20 Фиксики

06:25 В стране невыученных уроков

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Волшебная палочка

07:00 Три кота. Игры в темноте

07:05 Три кота. Тихий час

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Прогулка с папой

07:25 Три кота. У папы на работе

07:30 Царевны. Волшебная музыка

07:35 Царевны. Шкатулка воспоминаний

07:45 Царевны. Книга будущего

07:55 Уральские пельмени. Ума лопата

09:00 Рогов+

10:00 Царь скорпионов

11:45 Мумия

14:10 Мумия возвращается

16:45 Мумия. Гробница Императора Драконов

18:55 Мумия

21:00 Плохие парни навсегда

23:35 Плохие парни-2

02:20 Днюха!

03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия

04:15 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия

04:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.