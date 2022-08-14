Программа передач СТС на 14 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
14.08.2022
04:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 18-я серия
05:15 38 попугаев
05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 227-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия
06:05 Фиксики. Подушка безопасности
06:15 Фиксики. Шахматы
06:20 Фиксики
06:25 В стране невыученных уроков
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Волшебная палочка
07:00 Три кота. Игры в темноте
07:05 Три кота. Тихий час
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Прогулка с папой
07:25 Три кота. У папы на работе
07:30 Царевны. Волшебная музыка
07:35 Царевны. Шкатулка воспоминаний
07:45 Царевны. Книга будущего
07:55 Уральские пельмени. Ума лопата
09:00 Рогов+
10:00 Царь скорпионов
11:45 Мумия
14:10 Мумия возвращается
16:45 Мумия. Гробница Императора Драконов
18:55 Мумия
21:00 Плохие парни навсегда
23:35 Плохие парни-2
02:20 Днюха!
03:50 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия
04:15 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия
04:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.