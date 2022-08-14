Программа передач Матч ТВ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



14.08.2022



02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир

05:05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной

05:30 Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Рикельс - Дж. Лейн

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Легионер

10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

11:40 Все на Матч!

12:10 Новости

12:15 22 минуты

13:55 Регби. Чемпионат России. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:10 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио« - «Болонья». Прямой эфир

21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:50 Новости

23:00 Все на Матч!

23:30 Перекрёстный огонь

02:00 Тхэквондо. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта

03:10 Новости

03:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»



В программе передач возможны изменения.