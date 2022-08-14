Программа передач Матч ТВ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
14.08.2022
02:00 Смешанные единоборства. UFC. М. Вера - Д. Круз. Прямой эфир
05:05 Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной
05:30 Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Рикельс - Дж. Лейн
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Легионер
10:55 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
11:40 Все на Матч!
12:10 Новости
12:15 22 минуты
13:55 Регби. Чемпионат России. Прямая трансляция. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва). Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:10 Синхронное плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио« - «Болонья». Прямой эфир
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:50 Новости
23:00 Все на Матч!
23:30 Перекрёстный огонь
02:00 Тхэквондо. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта
03:10 Новости
03:15 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»
В программе передач возможны изменения.