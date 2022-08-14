Программа передач РЕН ТВ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 14 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



14.08.2022



05:00 Тайны Чапман

07:10 Шерлок Холмс

08:30 Новости

09:00 Шерлок Холмс

10:20 Шерлок Холмс: Игра теней

12:30 Новости

13:00 Шерлок Холмс: Игра теней

13:10 Пуленепробиваемый монах

15:20 Битва титанов

16:30 Новости

17:00 Битва титанов

18:00 Гнев титанов

19:30 Новости

20:00 Гнев титанов

20:10 Робин Гуд

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.