Программа передач РЕН ТВ на 14 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 14 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
14.08.2022
05:00 Тайны Чапман
07:10 Шерлок Холмс
08:30 Новости
09:00 Шерлок Холмс
10:20 Шерлок Холмс: Игра теней
12:30 Новости
13:00 Шерлок Холмс: Игра теней
13:10 Пуленепробиваемый монах
15:20 Битва титанов
16:30 Новости
17:00 Битва титанов
18:00 Гнев титанов
19:30 Новости
20:00 Гнев титанов
20:10 Робин Гуд
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.