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Программа передач канала Звезда на 14 августа 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 14 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

14.08.2022

04:30 Варвара-краса, длинная коса
06:00 Ночной мотоциклист
07:10 Фейерверк
09:00 Новости дня
09:15 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 22
11:35 Код доступа. Пираты 21 века
12:25 Легенды армии с Александром Маршалом. Жан-Луи Тюлян
13:20 Специальный репортаж
14:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
22:15 Сделано в СССР
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01:45 Ночной мотоциклист
02:50 Алексей Брусилов. Служить России
03:35 Сделано в СССР
03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

В программе передач возможны изменения.









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