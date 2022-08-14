Программа передач канала Звезда на 14 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



14.08.2022



04:30 Варвара-краса, длинная коса

06:00 Ночной мотоциклист

07:10 Фейерверк

09:00 Новости дня

09:15 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Спецвыпуск № 22

11:35 Код доступа. Пираты 21 века

12:25 Легенды армии с Александром Маршалом. Жан-Луи Тюлян

13:20 Специальный репортаж

14:00 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

22:15 Сделано в СССР

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

01:45 Ночной мотоциклист

02:50 Алексей Брусилов. Служить России

03:35 Сделано в СССР

03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й



В программе передач возможны изменения.