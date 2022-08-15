Телепрограмма ТВ России на понедельник 15 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 15 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 15.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Магомаев. 1-я и 2-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 5-я серия - «Вдовья доля»
01:05 Сибириада. Часть 1-я - «Афанасий. Начало века» и часть 2-я - «Анастасия»
02:15 Королева бандитов-2. 9-я серия
03:05 Королева бандитов-2. 10-я серия
04:00 Морозова. 1-я серия - «Ничего личного»
ТВЦ
04:45 Один день, одна ночь. 4-я серия
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Последний кордон. Сезон 5. 1-я серия
09:50 Последний кордон. Сезон 5. 2-я серия
10:40 Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога
11:30 События
11:50 Практика. 25-я серия
12:48 Практика. 26-я серия
13:45 Мой герой. Александр Мясников
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 1-я серия
16:14 48 часов. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец
17:50 События
18:15 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 48-я серия
23:05 Знак качества. Продукты для микроволновки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Траур высшего уровня
01:25 Звёздные приживалы
02:05 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец
02:45 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни
03:10 Уснувший пассажир
04:30 Москва резиновая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Ошибка химика
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Сорок восемь часов
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «S.O.S.», «Шторм в нейтральных водах», «Кибератака», «Обмен опытом»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «S.O.S.», «Шторм в нейтральных водах», «Кибератака», «Обмен опытом»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 9. «Адвокат для генерала«, 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
23:55 Пёс-5. Дух возмездия
00:55 Пёс-5. Ангел
01:55 Братаны-3. 9-я - 12-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия
06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия
07:55 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»
08:50 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»
10:10 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»
11:10 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»
12:10 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Парковка
14:20 Дознаватель-2. Нестандартный подход
15:20 Дознаватель-2. Вымогатель
16:15 Дознаватель-2. Справка
17:10 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
18:25 Дознаватель-2. Терминал
19:20 След. Ни у кого не будет неприятностей
20:10 След. Код Пи
20:55 След. Мертвая хватка
21:40 След. Бабушка № 6
22:25 След. Убийца где-то рядом
23:10 Свои-3. На краю
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Депрессивно-раздражающие факторы
01:15 След. Мимоза
01:50 След. Сложное решение
02:20 След. Сонная лощина
03:00 Детективы. Фантом
03:30 Детективы. Мама для мамонта
04:00 Детективы. Новоселье
04:35 Детективы. Подарки без повода
Домашний
03:50 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастьем. 19-я серия - «Женское счастье»
06:15 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
11:55 Понять. Простить. «Партнерские роды». «Нежеланный ребенок»
12:55 Порча. Плесень
13:25 Знахарка
14:00 Верну любимого. Супруг в аренду
14:35 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка». 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек». 24-я серия - «Дачный сезон»
18:45 Скажи, подруга
19:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча
23:30 Знахарка
00:05 Верну любимого. Супруг в аренду
00:35 Понять. Простить. «Партнерские роды». «Нежеланный ребенок»
01:30 Тест на отцовство
03:10 Давай разведёмся!
04:00 6 кадров
04:35 Преступления страсти. 20-я серия - «Старый диван начальника»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 24-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 145-я - 156-я серии
15:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии
20:00 «Короче»-2«. 20-я серия
20:30 «Короче»-2«. 21-я серия
21:00 Нереалити. 5-я серия
22:00 Мы - Миллеры
00:05 Домашнее видео
01:45 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия
03:25 Comedy Баттл. 16-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 8. 47-я серия
05:15 38 попугаев
05:50 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 229-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия
06:05 Три кота. Совсем не страшно
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:25 Юные титаны, вперед!
09:05 Душа компании
11:10 Дедушка нелегкого поведения
13:00 Особняк с привидениями
14:45 Тайна дома с часами
16:55 Дылды. Сезон 3. 1-я - 6-я серии
20:00 Тихоокеанский рубеж
22:40 Тихоокеанский рубеж-2
00:45 Плохие парни-2
03:20 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия
03:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия
04:05 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я - 3-я серии
Матч ТВ
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки
15:05 Новости
15:10 Рокки
15:35 Добро пожаловать в рай
17:35 Громко
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:25 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
02:55 Новости
03:00 Цена славы
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Исход: Цари и боги
23:00 Новости
23:30 Последний концерт группы «Кино»
00:30 Игла
02:05 Асса
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 Юность Петра. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр «АрМИ-2022»
13:30 Оружие Победы
13:50 Танки Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:05 Танки Второй мировой войны
14:50 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Вертолёты. МИ-8 против «Ирокез»
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23:45 Ты должен жить
01:20 Юность Петра. 1-я серия
02:30 Брак по расчету
04:10 Москва - фронту
04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии
Кино ТВ
04:40 За гранью реальности
06:20 Дедушка легкого поведения
08:00 Дедушка нелегкого поведения
09:40 Ягуар
11:25 Безумный Макс: Дорога ярости
13:25 Война миров
15:20 Вторжение. Битва за рай
17:05 Расплата
19:15 Кредо убийцы
21:00 Великий уравнитель
23:15 Законопослушный гражданин
01:00 Десять ярдов
02:30 Гордость и слава
04:30 Хардкор
Мосфильм. Золотая коллекция
04:45 Александр Невский
06:25 Жених с того света
07:15 Двенадцать месяцев
08:20 Ларец Марии Медичи
09:55 По главной улице с оркестром
11:40 Холодное лето пятьдесят третьего...
13:25 Служебный роман
16:15 Бриллиантовая рука
18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»
19:50 Девчата
21:30 Чародеи
00:15 Из жизни отдыхающих
01:40 Вий
02:55 Экипаж
Время начала передач - московское.