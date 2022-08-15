Телепрограмма ТВ России на понедельник 15 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 15 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 15.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Магомаев. 1-я и 2-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 5-я серия - «Вдовья доля»

01:05 Сибириада. Часть 1-я - «Афанасий. Начало века» и часть 2-я - «Анастасия»

02:15 Королева бандитов-2. 9-я серия

03:05 Королева бандитов-2. 10-я серия

04:00 Морозова. 1-я серия - «Ничего личного»



ТВЦ



04:45 Один день, одна ночь. 4-я серия

06:00 Настроение

08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:55 Последний кордон. Сезон 5. 1-я серия

09:50 Последний кордон. Сезон 5. 2-я серия

10:40 Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога

11:30 События

11:50 Практика. 25-я серия

12:48 Практика. 26-я серия

13:45 Мой герой. Александр Мясников

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 1-я серия

16:14 48 часов. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец

17:50 События

18:15 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 48-я серия

23:05 Знак качества. Продукты для микроволновки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Траур высшего уровня

01:25 Звёздные приживалы

02:05 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец

02:45 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни

03:10 Уснувший пассажир

04:30 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-11. Ошибка химика

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Сорок восемь часов

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «S.O.S.», «Шторм в нейтральных водах», «Кибератака», «Обмен опытом»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «S.O.S.», «Шторм в нейтральных водах», «Кибератака», «Обмен опытом»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 9. «Адвокат для генерала«, 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Пёс-5. Дух возмездия

00:55 Пёс-5. Ангел

01:55 Братаны-3. 9-я - 12-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

07:55 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»

08:50 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»

10:10 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»

11:10 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»

12:10 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Парковка

14:20 Дознаватель-2. Нестандартный подход

15:20 Дознаватель-2. Вымогатель

16:15 Дознаватель-2. Справка

17:10 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

18:25 Дознаватель-2. Терминал

19:20 След. Ни у кого не будет неприятностей

20:10 След. Код Пи

20:55 След. Мертвая хватка

21:40 След. Бабушка № 6

22:25 След. Убийца где-то рядом

23:10 Свои-3. На краю

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Депрессивно-раздражающие факторы

01:15 След. Мимоза

01:50 След. Сложное решение

02:20 След. Сонная лощина

03:00 Детективы. Фантом

03:30 Детективы. Мама для мамонта

04:00 Детективы. Новоселье

04:35 Детективы. Подарки без повода



Домашний



03:50 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастьем. 19-я серия - «Женское счастье»

06:15 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Партнерские роды». «Нежеланный ребенок»

12:55 Порча. Плесень

13:25 Знахарка

14:00 Верну любимого. Супруг в аренду

14:35 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка». 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек». 24-я серия - «Дачный сезон»

18:45 Скажи, подруга

19:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча

23:30 Знахарка

00:05 Верну любимого. Супруг в аренду

00:35 Понять. Простить. «Партнерские роды». «Нежеланный ребенок»

01:30 Тест на отцовство

03:10 Давай разведёмся!

04:00 6 кадров

04:35 Преступления страсти. 20-я серия - «Старый диван начальника»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 24-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 145-я - 156-я серии

15:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии

20:00 «Короче»-2«. 20-я серия

20:30 «Короче»-2«. 21-я серия

21:00 Нереалити. 5-я серия

22:00 Мы - Миллеры

00:05 Домашнее видео

01:45 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия

03:25 Comedy Баттл. 16-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 8. 47-я серия

05:15 38 попугаев

05:50 Ералаш. Сезон 1. 228-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 229-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия

06:05 Три кота. Совсем не страшно

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:25 Юные титаны, вперед!

09:05 Душа компании

11:10 Дедушка нелегкого поведения

13:00 Особняк с привидениями

14:45 Тайна дома с часами

16:55 Дылды. Сезон 3. 1-я - 6-я серии

20:00 Тихоокеанский рубеж

22:40 Тихоокеанский рубеж-2

00:45 Плохие парни-2

03:20 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия

03:40 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия

04:05 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я - 3-я серии



Матч ТВ



04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки

15:05 Новости

15:10 Рокки

15:35 Добро пожаловать в рай

17:35 Громко

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:25 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

02:55 Новости

03:00 Цена славы



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Исход: Цари и боги

23:00 Новости

23:30 Последний концерт группы «Кино»

00:30 Игла

02:05 Асса

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 Юность Петра. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр «АрМИ-2022»

13:30 Оружие Победы

13:50 Танки Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:05 Танки Второй мировой войны

14:50 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Вертолёты. МИ-8 против «Ирокез»

19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

23:45 Ты должен жить

01:20 Юность Петра. 1-я серия

02:30 Брак по расчету

04:10 Москва - фронту

04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии



Кино ТВ



04:40 За гранью реальности

06:20 Дедушка легкого поведения

08:00 Дедушка нелегкого поведения

09:40 Ягуар

11:25 Безумный Макс: Дорога ярости

13:25 Война миров

15:20 Вторжение. Битва за рай

17:05 Расплата

19:15 Кредо убийцы

21:00 Великий уравнитель

23:15 Законопослушный гражданин

01:00 Десять ярдов

02:30 Гордость и слава

04:30 Хардкор



Мосфильм. Золотая коллекция



04:45 Александр Невский

06:25 Жених с того света

07:15 Двенадцать месяцев

08:20 Ларец Марии Медичи

09:55 По главной улице с оркестром

11:40 Холодное лето пятьдесят третьего...

13:25 Служебный роман

16:15 Бриллиантовая рука

18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»

19:50 Девчата

21:30 Чародеи

00:15 Из жизни отдыхающих

01:40 Вий

02:55 Экипаж



Время начала передач - московское.



















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