Программа передач Россия 1 на 15 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 15 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
15.08.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 5-я серия - «Вдовья доля»
01:05 Сибириада. Часть 1-я - «Афанасий. Начало века» и часть 2-я - «Анастасия»
02:15 Королева бандитов-2. 9-я серия
03:05 Королева бандитов-2. 10-я серия
04:00 Морозова. 1-я серия - «Ничего личного»
В программе передач возможны изменения.