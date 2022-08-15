Программа передач ТВЦ на 15 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



15.08.2022



04:45 Один день, одна ночь. 4-я серия

06:00 Настроение

08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:55 Последний кордон. Сезон 5. 1-я серия

09:50 Последний кордон. Сезон 5. 2-я серия

10:40 Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога

11:30 События

11:50 Практика. 25-я серия

12:48 Практика. 26-я серия

13:45 Мой герой. Александр Мясников

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 1-я серия

16:14 48 часов. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец

17:50 События

18:15 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 48-я серия

23:05 Знак качества. Продукты для микроволновки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Траур высшего уровня

01:25 Звёздные приживалы

02:05 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец

02:45 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни

03:10 Уснувший пассажир

04:30 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.