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Программа передач ТВЦ на 15 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 15 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

15.08.2022

04:45 Один день, одна ночь. 4-я серия
06:00 Настроение
08:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:55 Последний кордон. Сезон 5. 1-я серия
09:50 Последний кордон. Сезон 5. 2-я серия
10:40 Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога
11:30 События
11:50 Практика. 25-я серия
12:48 Практика. 26-я серия
13:45 Мой герой. Александр Мясников
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 1-я серия
16:14 48 часов. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец
17:50 События
18:15 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 48-я серия
23:05 Знак качества. Продукты для микроволновки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Траур высшего уровня
01:25 Звёздные приживалы
02:05 Хроники московского быта. Дом разбитых сердец
02:45 Осторожно, мошенники! Красота из подворотни
03:10 Уснувший пассажир
04:30 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









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