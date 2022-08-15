Программа передач Пятого канала на 15 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



15.08.2022



05:00 Известия

05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия

06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия

07:55 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»

08:50 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»

10:10 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»

11:10 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»

12:10 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Парковка

14:20 Дознаватель-2. Нестандартный подход

15:20 Дознаватель-2. Вымогатель

16:15 Дознаватель-2. Справка

17:10 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

18:25 Дознаватель-2. Терминал

19:20 След. Ни у кого не будет неприятностей

20:10 След. Код Пи

20:55 След. Мертвая хватка

21:40 След. Бабушка № 6

22:25 След. Убийца где-то рядом

23:10 Свои-3. На краю

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Депрессивно-раздражающие факторы

01:15 След. Мимоза

01:50 След. Сложное решение

02:20 След. Сонная лощина

03:00 Детективы. Фантом

03:30 Детективы. Мама для мамонта

04:00 Детективы. Новоселье

04:35 Детективы. Подарки без повода



В программе передач возможны изменения.