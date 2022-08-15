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Программа передач Пятого канала на 15 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 15 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

15.08.2022

05:00 Известия
05:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа. 1-я серия
06:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. 2-я серия
07:55 Чужой район-2. 27-я серия - «Новый год»
08:50 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. 28-я серия - «Камуфляж»
10:10 Чужой район-2. 29-я серия - «Отрава»
11:10 Чужой район-2. 30-я серия - «Страсть»
12:10 Чужой район-2. 31-я серия - «Предатель»
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Парковка
14:20 Дознаватель-2. Нестандартный подход
15:20 Дознаватель-2. Вымогатель
16:15 Дознаватель-2. Справка
17:10 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
18:25 Дознаватель-2. Терминал
19:20 След. Ни у кого не будет неприятностей
20:10 След. Код Пи
20:55 След. Мертвая хватка
21:40 След. Бабушка № 6
22:25 След. Убийца где-то рядом
23:10 Свои-3. На краю
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Депрессивно-раздражающие факторы
01:15 След. Мимоза
01:50 След. Сложное решение
02:20 След. Сонная лощина
03:00 Детективы. Фантом
03:30 Детективы. Мама для мамонта
04:00 Детективы. Новоселье
04:35 Детективы. Подарки без повода

В программе передач возможны изменения.









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