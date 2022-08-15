Программа передач Домашний на 15 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



15.08.2022



03:50 Преступления страсти. 17-я серия - «Возвращение». 18-я серия - «Украденное счастьем. 19-я серия - «Женское счастье»

06:15 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

11:55 Понять. Простить. «Партнерские роды». «Нежеланный ребенок»

12:55 Порча. Плесень

13:25 Знахарка

14:00 Верну любимого. Супруг в аренду

14:35 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка». 22-я серия - «Мать Золушки». 23-я серия - «Сыночек». 24-я серия - «Дачный сезон»

18:45 Скажи, подруга

19:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча

23:30 Знахарка

00:05 Верну любимого. Супруг в аренду

00:35 Понять. Простить. «Партнерские роды». «Нежеланный ребенок»

01:30 Тест на отцовство

03:10 Давай разведёмся!

04:00 6 кадров

04:35 Преступления страсти. 20-я серия - «Старый диван начальника»



В телепрограмме возможны изменения.