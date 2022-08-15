Программа передач ТНТ на 15 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 15 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



15.08.2022



05:00 Открытый микрофон. 24-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 145-я - 156-я серии

15:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии

20:00 «Короче»-2«. 20-я серия

20:30 «Короче»-2«. 21-я серия

21:00 Нереалити. 5-я серия

22:00 Мы - Миллеры

00:05 Домашнее видео

01:45 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия

03:25 Comedy Баттл. 16-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия



В программе передач возможны изменения.