Программа передач ТНТ на 15 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 15 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
15.08.2022
05:00 Открытый микрофон. 24-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 145-я - 156-я серии
15:00 СашаТаня. 101-я - 110-я серии
20:00 «Короче»-2«. 20-я серия
20:30 «Короче»-2«. 21-я серия
21:00 Нереалити. 5-я серия
22:00 Мы - Миллеры
00:05 Домашнее видео
01:45 Импровизация. Сезон 2. 23-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 2. 24-я серия
03:25 Comedy Баттл. 16-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
В программе передач возможны изменения.