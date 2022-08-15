Программа передач Матч ТВ на 15 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



15.08.2022



04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Позывной «Стая»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки

15:05 Новости

15:10 Рокки

15:35 Добро пожаловать в рай

17:35 Громко

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

19:25 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

02:55 Новости

03:00 Цена славы



В программе передач возможны изменения.