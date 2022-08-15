Программа передач Матч ТВ на 15 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
15.08.2022
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Позывной «Стая»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки
15:05 Новости
15:10 Рокки
15:35 Добро пожаловать в рай
17:35 Громко
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
19:25 Футбол. Первая Лига. Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
02:55 Новости
03:00 Цена славы
В программе передач возможны изменения.