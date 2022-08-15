Программа передач канала Звезда на 15 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
15.08.2022
03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 Юность Петра. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр «АрМИ-2022»
13:30 Оружие Победы
13:50 Танки Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:05 Танки Второй мировой войны
14:50 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Вертолёты. МИ-8 против «Ирокез»
19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23:45 Ты должен жить
01:20 Юность Петра. 1-я серия
02:30 Брак по расчету
04:10 Москва - фронту
04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.