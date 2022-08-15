Программа передач канала Звезда на 15 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



15.08.2022



03:45 Крещение Руси. Фильмы 1-й - 4-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 Юность Петра. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр «АрМИ-2022»

13:30 Оружие Победы

13:50 Танки Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:05 Танки Второй мировой войны

14:50 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Вертолёты. МИ-8 против «Ирокез»

19:40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

23:45 Ты должен жить

01:20 Юность Петра. 1-я серия

02:30 Брак по расчету

04:10 Москва - фронту

04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.