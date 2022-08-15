Программа передач Золотая коллекция на 15 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
15.08.2022
04:45 Александр Невский
06:25 Жених с того света
07:15 Двенадцать месяцев
08:20 Ларец Марии Медичи
09:55 По главной улице с оркестром
11:40 Холодное лето пятьдесят третьего...
13:25 Служебный роман
16:15 Бриллиантовая рука
18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»
19:50 Девчата
21:30 Чародеи
00:15 Из жизни отдыхающих
01:40 Вий
02:55 Экипаж
В телепрограмме передач возможны изменения.