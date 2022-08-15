Программа передач Золотая коллекция на 15 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



15.08.2022



04:45 Александр Невский

06:25 Жених с того света

07:15 Двенадцать месяцев

08:20 Ларец Марии Медичи

09:55 По главной улице с оркестром

11:40 Холодное лето пятьдесят третьего...

13:25 Служебный роман

16:15 Бриллиантовая рука

18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»

19:50 Девчата

21:30 Чародеи

00:15 Из жизни отдыхающих

01:40 Вий

02:55 Экипаж



В телепрограмме передач возможны изменения.