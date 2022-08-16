Программа передач Россия 1 на 16 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 16 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
16.08.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 6-я серия - «Грешник и праведник»
01:05 Сибириада. Часть 1-я - «Николай, сын Афанасия и часть 2-я - «Тая»
02:15 Королева бандитов-2. 11-я серия
03:05 Королева бандитов-2. 12-я серия
04:00 Морозова. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»
В программе передач возможны изменения.