Программа передач ТВЦ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
16.08.2022
04:30 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Александр Мясников
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Афазия
08:55 Последний кордон. Сезон 5. 3-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 5. 4-я серия
10:40 Вера Глаголева. Ушедшая в небеса
11:30 События
11:50 Практика. 27-я серия
12:43 Практика. 28-я серия
13:45 Мой герой. Андрис Лиепа
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 3-я серия
16:10 48 часов. 4-я серия
17:00 Хроники московского быта. Пропал с экрана
17:50 События
18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия
19:12 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия
20:06 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия
21:03 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 47-я серия
23:10 Звезды против СССР
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Припечатать кумира
01:30 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?
02:10 Хроники московского быта. Пропал с экрана
02:50 Евдокия
04:30 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.