Программа передач ТВЦ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



16.08.2022



04:30 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Александр Мясников

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Афазия

08:55 Последний кордон. Сезон 5. 3-я серия

09:45 Последний кордон. Сезон 5. 4-я серия

10:40 Вера Глаголева. Ушедшая в небеса

11:30 События

11:50 Практика. 27-я серия

12:43 Практика. 28-я серия

13:45 Мой герой. Андрис Лиепа

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 3-я серия

16:10 48 часов. 4-я серия

17:00 Хроники московского быта. Пропал с экрана

17:50 События

18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия

19:12 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия

20:06 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия

21:03 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 47-я серия

23:10 Звезды против СССР

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Припечатать кумира

01:30 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?

02:10 Хроники московского быта. Пропал с экрана

02:50 Евдокия

04:30 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.