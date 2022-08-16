Программа передач НТВ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



16.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Курочка Рябова

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Кукловоды«, 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Пёс-5. Циклоп

00:50 Пёс-5. Убийственная красота

01:50 Братаны-3. 13-я - 16-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек



В программе передач возможны изменения.