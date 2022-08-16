Программа передач НТВ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
16.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Курочка Рябова
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 10. «Кукловоды«, 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
23:55 Пёс-5. Циклоп
00:50 Пёс-5. Убийственная красота
01:50 Братаны-3. 13-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек
В программе передач возможны изменения.