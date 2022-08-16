Программа передач Пятого канала на 16 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



16.08.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей. Подставка

06:20 Зеленые цепочки

08:05 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание«

09:00 Известия

09:30 Чужой район-3. Самосуд

10:20 Чужой район-3. Беглец

11:10 Чужой район-3. Опознание

12:10 Чужой район-3. Клубничка

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Контракт

14:20 Дознаватель-2. Репутация

15:20 Дознаватель-2. Скорость

16:15 Дознаватель-2. Банда

17:10 Дознаватель-2. Гвоздь

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Гвоздь

18:35 Дознаватель-2. Свобода

19:25 След. Театр теней

20:15 След. Основной инстинкт

20:55 След. Собачий вальс

21:40 След. Синяя борода

22:25 След. Иностранцы

23:10 Свои-3. Рискованная затея

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Подстава

01:10 След. Смерть Рогозиной

01:50 След. Нерожденный дважды

02:30 След. Пропащая

03:05 Детективы. Тот, кто тебя бережет

03:30 Детективы. Мальчик с девочкой дружил

04:00 Детективы. Родня по номиналу

04:35 Детективы. Ячейка общества



В программе передач возможны изменения.