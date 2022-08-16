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Программа передач Пятого канала на 16 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 16 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

16.08.2022

05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей. Подставка
06:20 Зеленые цепочки
08:05 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание«
09:00 Известия
09:30 Чужой район-3. Самосуд
10:20 Чужой район-3. Беглец
11:10 Чужой район-3. Опознание
12:10 Чужой район-3. Клубничка
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Контракт
14:20 Дознаватель-2. Репутация
15:20 Дознаватель-2. Скорость
16:15 Дознаватель-2. Банда
17:10 Дознаватель-2. Гвоздь
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Гвоздь
18:35 Дознаватель-2. Свобода
19:25 След. Театр теней
20:15 След. Основной инстинкт
20:55 След. Собачий вальс
21:40 След. Синяя борода
22:25 След. Иностранцы
23:10 Свои-3. Рискованная затея
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Подстава
01:10 След. Смерть Рогозиной
01:50 След. Нерожденный дважды
02:30 След. Пропащая
03:05 Детективы. Тот, кто тебя бережет
03:30 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
04:00 Детективы. Родня по номиналу
04:35 Детективы. Ячейка общества

В программе передач возможны изменения.









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