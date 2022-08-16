Программа передач Домашний на 16 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 16 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



16.08.2022



04:35 Преступления страсти. 20-я серия - «Старый диван начальника»

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»

13:15 Порча. Фатальная ошибка

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Огонь

14:55 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»

19:00 Садовница. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Огонь

00:40 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»

01:35 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 6 кадров

04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»



В телепрограмме возможны изменения.