Программа передач ТНТ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 16 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



16.08.2022



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 9-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 157-я - 168-я серии

15:00 СашаТаня. 111-я - 118-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия

20:00 «Короче«-2». 23-я серия

20:30 «Короче«-2». 24-я серия

21:00 Нереалити. 6-я серия

21:50 Секса не будет!!!

23:50 Поцелуй на удачу

01:35 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия

03:10 Comedy Баттл. 17-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия



В программе передач возможны изменения.