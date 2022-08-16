Программа передач Матч ТВ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



16.08.2022



03:00 Цена славы

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая»

11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки 2

15:05 Новости

15:10 Рокки 2

15:35 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» (Шотландия) - ПСВ (Нидерланды). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)

02:55 Новости

03:00 Джо и Макс



В программе передач возможны изменения.