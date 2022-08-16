Программа передач Матч ТВ на 16 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
16.08.2022
03:00 Цена славы
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая»
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки 2
15:05 Новости
15:10 Рокки 2
15:35 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» (Шотландия) - ПСВ (Нидерланды). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
02:55 Новости
03:00 Джо и Макс
В программе передач возможны изменения.