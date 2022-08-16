Программа передач канала Звезда на 16 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
16.08.2022
04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 Юность Петра. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Оружие Победы
13:50 Танки Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:05 Танки Второй мировой войны
14:50 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «АПЛ второго поколения. «Джордж Вашингтон» против проекта 667А «Навага»
19:40 Улика из прошлого. «Катюши«. Тайна первых реактивных залпов
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00:45 Юность Петра. 2-я серия
01:55 Ты должен жить
03:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
04:20 Сделано в СССР
04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.