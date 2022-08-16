Программа передач канала Звезда на 16 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



16.08.2022



04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 Юность Петра. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Оружие Победы

13:50 Танки Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:05 Танки Второй мировой войны

14:50 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «АПЛ второго поколения. «Джордж Вашингтон» против проекта 667А «Навага»

19:40 Улика из прошлого. «Катюши«. Тайна первых реактивных залпов

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

00:45 Юность Петра. 2-я серия

01:55 Ты должен жить

03:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

04:20 Сделано в СССР

04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.