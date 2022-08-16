Программа передач Золотая коллекция на 16 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



16.08.2022



02:55 Экипаж

05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»

06:35 Алешкина любовь

08:05 Заколдованный мальчик

08:55 «Тайна «Черных дроздов»

10:40 Зверь

12:15 Вокзал для двоих

14:45 Афоня

16:25 Иван Васильевич меняет профессию

18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»

19:50 Эта веселая планета

21:30 Карнавальная ночь

22:55 Кубанские казаки

00:50 Мимино

02:25 Пять вечеров

04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»



В телепрограмме передач возможны изменения.