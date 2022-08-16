Программа передач Золотая коллекция на 16 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
16.08.2022
02:55 Экипаж
05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»
06:35 Алешкина любовь
08:05 Заколдованный мальчик
08:55 «Тайна «Черных дроздов»
10:40 Зверь
12:15 Вокзал для двоих
14:45 Афоня
16:25 Иван Васильевич меняет профессию
18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»
19:50 Эта веселая планета
21:30 Карнавальная ночь
22:55 Кубанские казаки
00:50 Мимино
02:25 Пять вечеров
04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»
В телепрограмме передач возможны изменения.