Телепрограмма ТВ России на среду 17 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 17 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 17.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Магомаев. 5-я и 6-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 7-я серия - «Каин и Авель»
01:05 Сибириада. Фильм 3-й - «Алексей, сын Николая»
02:30 Королева бандитов-2. 13-я серия
03:15 Королева бандитов-2. 14-я серия
04:00 Морозова. 3-я серия - «Парашютист»
ТВЦ
04:30 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Андрис Лиепа
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Психология болезни
08:50 Маруся. 1-я серия
09:41 Маруся. 2-я серия
10:40 Муслим Магомаев. Последний концерт
11:30 События
11:50 Практика. 29-я серия
12:43 Практика. 30-я серия
13:45 Мой герой. Галина Беседина
14:30 События
14:50Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 5-я серия
16:10 48 часов. 6-я серия
17:00 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд
17:50 События
18:20 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 49-я серия
23:10 Прощание. Юрий Богатырёв
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Павел Грачев
01:25 Знак качества. Бесценные продукты
02:10 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд
02:50 Маруся. 1-я серия
03:35 Маруся. 2-я серия
04:20 Москва резиновая
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Дурачок
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Дело спецназа». «Билет на паром». «Лето. Пляж. Бомба». «Шпионские игры»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Дело спецназа». «Билет на паром». «Лето. Пляж. Бомба». «Шпионские игры»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 10. «Окончательный расчет», 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
23:55 Муслим Магомаев. Возвращение
00:55 Пёс-5. Новая жизнь
01:50 Братаны-3. 17-я - 20-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Дознаватель-2. Контракт
06:20 Дознаватель-2. Репутация
07:10 Дознаватель-2. Скорость
08:05 Дознаватель-2. Банда
08:55 Дознаватель-2. Гвоздь
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Гвоздь
10:15 Дознаватель-2. Свобода
11:10 Дознаватель-2. Груз
12:10 Дознаватель-2. Расплата
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Правильное решение
14:20 Дознаватель-2. Личные отношения
15:15 Дознаватель-2. Ультиматум
16:10 Дознаватель-2. Операция
17:10 Дознаватель-2. Семья
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Семья
18:35 Дознаватель-2. Полицейский
19:30 След. Человек в лабиринте
20:20 След. Прилетел метеорит
21:00 След. Праздник не прощается
21:45 След. Любой ценой
22:25 След. Выгодная партия
23:10 Свои-3. Дело чести
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бетонная могила
01:10 След. Генетический мусор
01:50 След. Код Пи
02:25 След. Золото-бриллианты
03:05 Детективы. Продвинутая бабушка
03:30 Детективы. Тело исчезает в полночь
04:00 Детективы. Детский плач
04:35 Детективы. Соперники
Домашний
04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»
05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»
13:20 Порча. Беспокойная хозяйка
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Запасной аэродром
15:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии
19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Запасной аэродром
00:25 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 6 кадров
04:40 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать золушки»
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 169-я - 180-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
20:00 «Короче»-2«. 25-я серия
20:30 «Короче»-2«. 26-я серия
21:00 Нереалити. 7-я серия
21:50 Каникулы
23:50 Блондинка в законе
01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия
03:05 Comedy Баттл. 18-я серия
03:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия
СТС
04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 7-я серия
05:15 6 кадров
05:30 Паровозик из Ромашкова
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия
06:05 Три кота. Торт в подарок
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды
09:00 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье
09:25 Need for speed. Жажда скорости
12:00 Сеня-Федя. Сезон 4. 12-я - 17-я серии
15:05 Сеня-Федя
15:40 Сеня-Федя. Сезон 5. 1-я - 5-я серии
18:30 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Пятый элемент
22:40 Звездный десант
01:00 Хэллоуин
02:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 6-я - 11-я серии
Матч ТВ
03:00 Джо и Макс
05:15 На гребне северной волны
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая»
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки 3
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Чехия)
02:55 Новости
03:00 Ип Ман
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Робин Гуд
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Смерти вопреки
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 В начале славных дел. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Баллистические ракеты средней дальности. РСД-10 «Пионер» против «Першинг-2»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23:45 Два года над пропастью
01:35 В начале славных дел. 1-я серия
02:45 «Россия и Китай. «Путь через века»
03:10 Сделано в СССР
03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 2-я серии
Кино ТВ
03:45 Обитель теней
05:25 Избави нас от лукавого
07:10 Перевозчик-3
08:55 Перевозчик: Наследие
10:25 Заложница 2
11:55 Падение Олимпа
13:50 Падение Лондона
15:30 Падение ангела
17:30 Гнев человеческий
19:30 Va-банк
21:00 Джентльмены
22:55 Большой куш
00:40 Парфюмер: история одного убийцы
02:50 В объятиях лжи
04:20 Проповедник с пулемётом
Мосфильм. Золотая коллекция
04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»
05:35 Бег иноходца
06:55 Безумный день
08:05 Мороз Иванович
08:15 Тайна третьей планеты
09:10 «Тайна виллы «Грета»
11:00 Капитанская дочка
12:55 Мэри Поппинс, до свидания. 1-я серия
15:30 Достояние республики. 1-я серия
18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»
19:45 Человек с бульвара Капуцинов
21:30 Ширли-мырли
00:05 Несколько дней из жизни И.И. Обломова
02:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Время начала передач - московское.