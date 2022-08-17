Телепрограмма ТВ России на среду 17 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 17 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 17.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Магомаев. 5-я и 6-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 7-я серия - «Каин и Авель»

01:05 Сибириада. Фильм 3-й - «Алексей, сын Николая»

02:30 Королева бандитов-2. 13-я серия

03:15 Королева бандитов-2. 14-я серия

04:00 Морозова. 3-я серия - «Парашютист»



ТВЦ



04:30 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Андрис Лиепа

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Психология болезни

08:50 Маруся. 1-я серия

09:41 Маруся. 2-я серия

10:40 Муслим Магомаев. Последний концерт

11:30 События

11:50 Практика. 29-я серия

12:43 Практика. 30-я серия

13:45 Мой герой. Галина Беседина

14:30 События

14:50Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 5-я серия

16:10 48 часов. 6-я серия

17:00 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд

17:50 События

18:20 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 49-я серия

23:10 Прощание. Юрий Богатырёв

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Павел Грачев

01:25 Знак качества. Бесценные продукты

02:10 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд

02:50 Маруся. 1-я серия

03:35 Маруся. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Дурачок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Дело спецназа». «Билет на паром». «Лето. Пляж. Бомба». «Шпионские игры»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Дело спецназа». «Билет на паром». «Лето. Пляж. Бомба». «Шпионские игры»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Окончательный расчет», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Муслим Магомаев. Возвращение

00:55 Пёс-5. Новая жизнь

01:50 Братаны-3. 17-я - 20-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Дознаватель-2. Контракт

06:20 Дознаватель-2. Репутация

07:10 Дознаватель-2. Скорость

08:05 Дознаватель-2. Банда

08:55 Дознаватель-2. Гвоздь

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Гвоздь

10:15 Дознаватель-2. Свобода

11:10 Дознаватель-2. Груз

12:10 Дознаватель-2. Расплата

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Правильное решение

14:20 Дознаватель-2. Личные отношения

15:15 Дознаватель-2. Ультиматум

16:10 Дознаватель-2. Операция

17:10 Дознаватель-2. Семья

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Семья

18:35 Дознаватель-2. Полицейский

19:30 След. Человек в лабиринте

20:20 След. Прилетел метеорит

21:00 След. Праздник не прощается

21:45 След. Любой ценой

22:25 След. Выгодная партия

23:10 Свои-3. Дело чести

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бетонная могила

01:10 След. Генетический мусор

01:50 След. Код Пи

02:25 След. Золото-бриллианты

03:05 Детективы. Продвинутая бабушка

03:30 Детективы. Тело исчезает в полночь

04:00 Детективы. Детский плач

04:35 Детективы. Соперники



Домашний



04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»

05:30 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»

13:20 Порча. Беспокойная хозяйка

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Запасной аэродром

15:00 Близко к сердцу. 1-я - 4-я серии

19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Запасной аэродром

00:25 Понять. Простить. «От добра добра...». «Дорога к мечте»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 6 кадров

04:40 Преступления страсти. 22-я серия - «Мать золушки»



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 169-я - 180-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии

20:00 «Короче»-2«. 25-я серия

20:30 «Короче»-2«. 26-я серия

21:00 Нереалити. 7-я серия

21:50 Каникулы

23:50 Блондинка в законе

01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия

03:05 Comedy Баттл. 18-я серия

03:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия



СТС



04:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 7-я серия

05:15 6 кадров

05:30 Паровозик из Ромашкова

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия

06:05 Три кота. Торт в подарок

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды

09:00 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье

09:25 Need for speed. Жажда скорости

12:00 Сеня-Федя. Сезон 4. 12-я - 17-я серии

15:05 Сеня-Федя

15:40 Сеня-Федя. Сезон 5. 1-я - 5-я серии

18:30 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Пятый элемент

22:40 Звездный десант

01:00 Хэллоуин

02:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 6-я - 11-я серии



Матч ТВ



03:00 Джо и Макс

05:15 На гребне северной волны

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая»

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки 3

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Карабах» (Азербайджан) - «Виктория» (Чехия)

02:55 Новости

03:00 Ип Ман



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Робин Гуд

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Смерти вопреки

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 В начале славных дел. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Баллистические ракеты средней дальности. РСД-10 «Пионер» против «Першинг-2»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

23:45 Два года над пропастью

01:35 В начале славных дел. 1-я серия

02:45 «Россия и Китай. «Путь через века»

03:10 Сделано в СССР

03:25 Десантура. Никто, кроме нас. 1-я и 2-я серии



Кино ТВ



03:45 Обитель теней

05:25 Избави нас от лукавого

07:10 Перевозчик-3

08:55 Перевозчик: Наследие

10:25 Заложница 2

11:55 Падение Олимпа

13:50 Падение Лондона

15:30 Падение ангела

17:30 Гнев человеческий

19:30 Va-банк

21:00 Джентльмены

22:55 Большой куш

00:40 Парфюмер: история одного убийцы

02:50 В объятиях лжи

04:20 Проповедник с пулемётом



Мосфильм. Золотая коллекция



04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»

05:35 Бег иноходца

06:55 Безумный день

08:05 Мороз Иванович

08:15 Тайна третьей планеты

09:10 «Тайна виллы «Грета»

11:00 Капитанская дочка

12:55 Мэри Поппинс, до свидания. 1-я серия

15:30 Достояние республики. 1-я серия

18:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Домой»

19:45 Человек с бульвара Капуцинов

21:30 Ширли-мырли

00:05 Несколько дней из жизни И.И. Обломова

02:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

03:40 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»



Время начала передач - московское.



















Программа передач канала Звезда на 17 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 17 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 16 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на понедельник 15 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 12 августа 2022 года



