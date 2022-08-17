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Программа передач ТВЦ на 17 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 17 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

17.08.2022

04:30 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Андрис Лиепа
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Психология болезни
08:50 Маруся. 1-я серия
09:41 Маруся. 2-я серия
10:40 Муслим Магомаев. Последний концерт
11:30 События
11:50 Практика. 29-я серия
12:43 Практика. 30-я серия
13:45 Мой герой. Галина Беседина
14:30 События
14:50Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 5-я серия
16:10 48 часов. 6-я серия
17:00 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд
17:50 События
18:20 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 49-я серия
23:10 Прощание. Юрий Богатырёв
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Павел Грачев
01:25 Знак качества. Бесценные продукты
02:10 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд
02:50 Маруся. 1-я серия
03:35 Маруся. 2-я серия
04:20 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









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