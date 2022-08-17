Программа передач ТВЦ на 17 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



17.08.2022



04:30 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Андрис Лиепа

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Психология болезни

08:50 Маруся. 1-я серия

09:41 Маруся. 2-я серия

10:40 Муслим Магомаев. Последний концерт

11:30 События

11:50 Практика. 29-я серия

12:43 Практика. 30-я серия

13:45 Мой герой. Галина Беседина

14:30 События

14:50Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 5-я серия

16:10 48 часов. 6-я серия

17:00 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд

17:50 События

18:20 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 49-я серия

23:10 Прощание. Юрий Богатырёв

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Павел Грачев

01:25 Знак качества. Бесценные продукты

02:10 Хроники московского быта. Одиночество старых звёзд

02:50 Маруся. 1-я серия

03:35 Маруся. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.