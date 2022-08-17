Программа передач НТВ на 17 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 17 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



17.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Дурачок

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Дело спецназа». «Билет на паром». «Лето. Пляж. Бомба». «Шпионские игры»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Дело спецназа». «Билет на паром». «Лето. Пляж. Бомба». «Шпионские игры»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Окончательный расчет», 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Муслим Магомаев. Возвращение

00:55 Пёс-5. Новая жизнь

01:50 Братаны-3. 17-я - 20-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Комната смеха



В программе передач возможны изменения.