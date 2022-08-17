Программа передач Пятого канала на 17 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
17.08.2022
05:00 Известия
05:35 Дознаватель-2. Контракт
06:20 Дознаватель-2. Репутация
07:10 Дознаватель-2. Скорость
08:05 Дознаватель-2. Банда
08:55 Дознаватель-2. Гвоздь
09:00 Известия
09:30 Дознаватель-2. Гвоздь
10:15 Дознаватель-2. Свобода
11:10 Дознаватель-2. Груз
12:10 Дознаватель-2. Расплата
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Правильное решение
14:20 Дознаватель-2. Личные отношения
15:15 Дознаватель-2. Ультиматум
16:10 Дознаватель-2. Операция
17:10 Дознаватель-2. Семья
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Семья
18:35 Дознаватель-2. Полицейский
19:30 След. Человек в лабиринте
20:20 След. Прилетел метеорит
21:00 След. Праздник не прощается
21:45 След. Любой ценой
22:25 След. Выгодная партия
23:10 Свои-3. Дело чести
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бетонная могила
01:10 След. Генетический мусор
01:50 След. Код Пи
02:25 След. Золото-бриллианты
03:05 Детективы. Продвинутая бабушка
03:30 Детективы. Тело исчезает в полночь
04:00 Детективы. Детский плач
04:35 Детективы. Соперники
В программе передач возможны изменения.