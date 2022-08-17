Программа передач Пятого канала на 17 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



17.08.2022



05:00 Известия

05:35 Дознаватель-2. Контракт

06:20 Дознаватель-2. Репутация

07:10 Дознаватель-2. Скорость

08:05 Дознаватель-2. Банда

08:55 Дознаватель-2. Гвоздь

09:00 Известия

09:30 Дознаватель-2. Гвоздь

10:15 Дознаватель-2. Свобода

11:10 Дознаватель-2. Груз

12:10 Дознаватель-2. Расплата

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Правильное решение

14:20 Дознаватель-2. Личные отношения

15:15 Дознаватель-2. Ультиматум

16:10 Дознаватель-2. Операция

17:10 Дознаватель-2. Семья

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Семья

18:35 Дознаватель-2. Полицейский

19:30 След. Человек в лабиринте

20:20 След. Прилетел метеорит

21:00 След. Праздник не прощается

21:45 След. Любой ценой

22:25 След. Выгодная партия

23:10 Свои-3. Дело чести

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бетонная могила

01:10 След. Генетический мусор

01:50 След. Код Пи

02:25 След. Золото-бриллианты

03:05 Детективы. Продвинутая бабушка

03:30 Детективы. Тело исчезает в полночь

04:00 Детективы. Детский плач

04:35 Детективы. Соперники



В программе передач возможны изменения.